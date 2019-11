Serie A, Torino-Juventus 0-1: Sirigu non basta ai granata, de Ligt decide il derby

Si preannunciava una partita intensa tra Torino e Juventus. Così è stato. Allo stadio ‘Grande Torino’ il derby dell’11esima giornata regala un match non spettacolare, ma di certo dagli alti contenuti fisici ed emotivi. I bianconeri giocano meglio a livello qualitativo, ma in granata non mollano un centimetro. Sirigu salva la squadra di Mazzarri in almeno 4 occasioni, ma anche il portiere sardo deve capitolare al gol di Matthijs de Ligt. La prima rete dell’olandese con la Juventus, siglata al 70′, rompe l’equilibrio e regala il derby torinese a Maurizio Sarri. I bianconeri rispondono così all’Inter, vittoriosa nel pomeriggio a Bologna, e si riprende la vetta del campionato.