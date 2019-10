Serie A, Spal-Parma 1-0: Petagna trascina la squadra di Semplici

Con il rinvio di Brescia-Sassuolo, la settima giornata di Serie A si è aperta con l’anticipo delle 15 tra Spal e Parma. I ferraresi erano chiamati a una reazioni dopo i soli 3 punti collezionati in 6 partite. La squadra di Semplici risorge e batte i ducali di misura: basta un gol ‘di rapina’ firmato Andrea Petagna al 31′. I biancazzurri resistono al forcing finale degli ospiti, che sfruttano anche il rosso a Strefezza. La Spal respira e sale a 6 punti, accostando provvisoriamente anche il Milan che sarà impegnato stasera in casa del Genoa. Alle 18 in campo Fiorentina e Udinese.