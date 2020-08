Serie A senza tifosi: con le porte chiuse si rischia un danno da 240 milioni

“Vedi discoteche piene, poi a Torino la premiazione della Juventus si terrà senza tifosi“, ha detto Paolo Dal Pino sulla questione stadi chiusi. Le società spingono per una riapertura graduale, ma in questo senso, al momento, non ci sono segnali nemmeno per settembre. Come riporta “Repubblica.it”, le porte chiuse potrebbero provocare un danno di 240 milioni complessivi: tanto hanno inciso i paganti nel corso della stagione 2018-19. Sparirebbero i soldi degli abbonamenti e il calcio sarebbe sempre più legato ai diritti tv. Serie A ma non solo: anche le categorie minori sono nei guai, considerando pure il protocollo che prevede tamponi ogni quattro giorni.