Serie A, Petagna condanna il Torino: la Spal vince 2-1

Con Torino-Spal si chiude il sabato di Serie A. La gara tra queste due squadre è terminata sul risultato di 1-2. I granata passano in vantaggio dopo appena 4 minuti dal fischio d’inizio con il gol di Rincon e sfiorano il raddoppio in più occasioni. La formazioni di Semplici trova il pareggio con la prima rete in Serie A di Strefezza al 42′, che con il destro batte Sirigu. Al minuto 55 da registrare l’espulsione per doppia ammonizione di Bremer, difensore brasiliano del Torino, dopo una trattenuta su Petagna che se ne era andato in velocità a centrocampo. A dieci minuti dal 90′ la Spal si porta in vantaggio grazie ad un colpo di testa dell’attaccante classe 1995 su un cross di Valdifiori. La squadra di Ferrara lascia l’ultimo posto in classifica, scavalcando il Genoa e raggiungendo quota 12 punti.