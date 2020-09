Serie A, Perin positivo al Covid-19: la Lega posticipa Napoli-Genoa alle 18

Napoli-Genoa è stata posticipata. La positività al Covid-19 di Mattia Perin ha cambiato la situazione del match in programma domani alle 15 al ‘San Paolo’. La Lega Serie A ha ufficializzato sul proprio sito ufficiale la variazione dell’orario della sfida tra gli uomini di Gattuso e Maran. La squadra rossoblù, infatti, è in attesa dell’esito dei tamponi effettuati in mattinata: come riporta ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il match è stato spostato alle 18, ma intanto il gruppo squadra del Grifone partirà per Napoli e domani saranno svolti nuovi tamponi.