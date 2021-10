Serie A, nasce la Var room centralizzata. Gravina: “Nuova eccellenza italiana”

In mattinata ha avuto luogo l'inaugurazione del nuovo centro di produzione della Lega

In queste ore a Lissone ha avuto luogo l'inaugurazione il Centro di produzione della Lega dal quale verrà gestito in remoto il VAR durante le partite di campionato. All'evento erano presenti il Presidente della Lega Serie A Dal Pino, queste le sue parole: "È un centro di produzione di contenuti televisivi. Credo sia un grandissimo lavoro messo in piedi seguendo una visione di lungo periodo che ci pone più avanti rispetto alle altre leghe europee. Una Var Room così in Europa non ce l’ha nessuno e nessuno degli altri campionati ha un centro di produzione integrato come il nostro". Ha presenziato anche il Presidente della FIGC Gravina: "È un grandissimo piacere, un sogno che si realizza. E' una struttura che rappresenta una nuova eccellenza del calcio italiano e dello sport italiano, un modello di grande esempio per tutti Diversi mesi fa sembrava quasi irrealizzabile, pensare di riuscire a fare tutto questo in 4 mesi è una grandissima impresa. Ci fa capire che siamo entrati in nuova era, tutti ricordano quante volte ho sostenuto di volere una Var Room centralizzata, oggi ci siamo ed è dimostrazione che la Figc è stata la prima nel mondo a voler lanciare l’applicazione della tecnologia, da GLT a Var".