Serie A, Napoli-Parma 2-0: Gattuso festeggia con i gol di Elmas e Politano

Il Napoli inizia col piede giusto il girone di ritorno, superando 2-0 il Parma. Allo stadio Maradona, gli azzurri di Gattuso ci mettono 32′ a piegare le resistenze degli ospiti, con il gol di Elmas: il centrocampista macedone supera tre avversari, entra in area di rigore e trafigge Sepe con il mancino. A fine primo tempo Lozano sfiora il raddoppio, poi nella ripresa Insigne va vicino al gol con un destro a giro che si spegne sul fondo. Il Parma risponde con il colpo di testa impreciso di Kurtic, ma all’82’ Politano calcia da fuori trovando la deviazione decisiva di Osorio per il definitivo 2-0. Nel finale c’è anche tempo per il palo colpito da Insigne a Sepe battuto. Con questa vittoria il Napoli sale a 37 punti, affiancando al quarto posto la Roma, impegnata stasera col Verona. Il Parma resta penultimo, a quota 13.