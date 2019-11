Serie A, Milan-Lazio 1-2: i biancocelesti tornano a -1 dalla Roma

Tre punti fondamentali della Lazio a San Siro, grazie ai quali gli uomini di Inzaghi tornano a -1 dalla Roma, acciuffando il quarto posto a pari merito con Atalanta e Cagliari. Nel primo tempo le squadre si affrontano a un ritmo forsennato, con la Lazio che passa in vantaggio dopo 25 minuti grazie alla combinazione Lazzari-Immobile che manda in rete l’attaccante campano. Tempo tre giri di lancette però che il Milan trova il modo di tornare in carreggiata. Palla in mezzo e deviazione volante di Piatek deviata da Bastos. Autogol per il difensore biancoceleste e tutto da rifare per gli ospiti. Pioli perde Castillejo per infortunio e nella ripresa fuori per acciacchi sia Immobile e sia il suo sostituto Caicedo. Il Milan fallisce alcune ripartenze interessanti con Piatek e a 7′ dal termine la Lazio non perdona. Luis Alberto recupera palla, viaggia in contropiede e con un passaggio no-look pesca sulla corsa Correa, che sigla la rete della vittoria.