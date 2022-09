Serie A, Milan-Inter 3-2: Leao e Maignan regalano la festa ai rossoneri

E' stato un derby spettacolare giocato davanti a oltre 75mila spettatori quello tra Milan e Inter oggi a San Siro. A uscire dallo stadio con il sorriso sono stati i tifosi rossoneri grazie ad un super Leao, autore di una doppietta, e a Maignan che nega in più occasioni all'Inter il gol del pareggio. Nerazzurri in vantaggio al 21' con Brozovic , raggiunti dopo 7 minuti da Leao.

Poi, nella ripresa, al 54' Giroud porta in vantaggio il Milan e al 60' Leao fa il suo bis con uno splendido gol. Al 67' Dzeko, appena entrato, riporta l'Inter in partita ma l'attacco nerazzurro in tante occasioni trova un Maignan insuperabile. Con questi 3 punti il Milan si porta solitario in testa alla classifica con 11 punti, mentre l'Inter resta fermo a quota 9.