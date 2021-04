Il Milan non accusa l’assenza di Ibrahimovic e batte il Genoa 2-1 a San Siro. La squadra di Pioli nel primo tempo passa in vantaggio con una rete di Rebic, poi subisce il pari dall’ex Mattia Destro. Nella ripresa i liguri puntano ai tre punti, ma vengono battuti da un’autorete sfortunata di Scamacca. Il Milan compie un passo in avanti importanti nella corsa Champions e si assesta a 66 punti (+12 sulla Roma).