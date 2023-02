Serie A, Milan-Atalanta 2-0: autorete e gol di Messias. Rossoneri a +3 sulla Roma

La formazione di Gasperini, invece, rimane sesta in classifica con 41 punti

La domenica della ventiquattresima giornata di Serie A si chiude con il big match delle 20:45 tra Milan e Atalanta. I rossoneri trovano il vantaggio al minuto 26 grazie all'autogol di Musso. Il pallone calciato al volo da Theo Hernandez finisce prima sul palo e poi sulla schiena del portiere nerazzurro, che lo devia in rete. Nella ripresa arriva anche il raddoppio di Messias (86'). A San Siro finisce 2-0. La squadra di Stefano Pioli sale al terzo posto in classifica con gli stessi punti dell'Inter (47) e tre in più della Roma, che giocherà martedì alle 18:30 contro la Cremonese. La Dea di Gasperini, invece, rimane sesta con 41 punti.