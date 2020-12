Serie A, l’Udinese sbatte su Cordaz: solo 0-0 contro il Crotone

Il Crotone stringe i denti e alla fine strappa un punto. Alla Dacia Arena l’Udinese è la squadra che più va vicina alla vittoria ma alla fine è 0-0 con due gol annullati a Pussetto e soprattutto le parate di Cordaz. Nel finale del primo tempo si fa male De Paul, che però resta in campo anche per tutta la ripresa anche se a mezzo servizio. Buon punto quindi per la squadra di Stroppa, che dà continuità alla vittoria contro lo Spezia e sale a 6 punti, restando comunque ultima in classifica. A 14 invece l’Udinese, che consolida il decimo posto.