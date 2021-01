L’anticipo delle 12.30 va all’Udinese. La squadra di Gotti si impone per uno a zero in casa dello Spezia. A decidere il match è un gol di De Paul. L’argentino segna nella ripresa su calcio di rigore e si fa poi espellere senza compromettere il risultato. Un cartellino rosso anche tra i liguri, che nel finale restano senza Saponara. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Italiano dopo quella rimediata con la Roma sabato scorso.