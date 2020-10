Serie A, l’Inter torna a vincere: 2-0 al Genoa con Lukaku e D’Ambrosio

Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio in Champions contro il Borussia Moenchengladbach, l’Inter torna a vincere: a Marassi contro il Genoa finisce 2-0 grazie ai gol di Lukaku e D’Ambrosio, entrambi al 64′ e al 79′ del secondo tempo. Con questi tre punti i nerazzurri salgono a 10 in classifica, a meno due dal Milan che lunedì ospiterà la Roma a San Siro.

L’Inter tornerà in campo martedì contro lo Shakhtar Donetsk per la seconda gara del girone di Champions League per poi ospitare il Parma di Liverani in campionato sabato alle 18.