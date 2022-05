Serie A, l’Inter rischia ma rimane attaccato al treno scudetto: Empoli battuto 4-2

Sorpassato momentaneamente il Milan, in campo domenica contro il Verona

A San Siro va in scena la prima gara della giornata numero 36 di Serie A. L'Empoli sorprende l'Inter portandosi sul 2-0 solo nel primo tempo. I nerazzurri, però, per cui ogni partita potrebbe rivelarsi l'ultimo treno per lo scudetto, non mollano e grazie ai propri talenti ribaltano la gara. L'autogol di Romagnoli fa partire la scalata completata poi da una doppietta di Lautaro e da un gol di Sanchez nel finale. Sorpassato momentaneamente il Milan, in campo domenica contro il Verona.