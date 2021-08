Serie A, l’Inter riparte con un 4 a 0 sul Genoa. Verona ko 2 a 3 con il Sassuolo

Ricomincia il campionato. In campo i nerazzurri che vincono per 4 a 0 contro i rossoblu. In gol anche Dzeko. Esordio amaro per Di Francesco che perde in casa

Redazione

Ricomincia la Serie A e riparte dov'era finita, con una vittoria dell'Inter. I nerazzurri battono agevolmente il Genoa in casa per 4 a 0 con reti di Skriniar al 7', Calhanoglu al 14', Vidal al 74' e il gol che chiude il conto di Edin Dzeko al minuto 87', alla sua prima marcatura ufficiale con l'Inter dopo il passaggio dalla Roma. In contemporanea anche Verona-Sassuolo con gli scaligeri di Di Francesco che perdono in casa per 3 reti a 2 con le marcature di Raspadori al '32, Djuricic al '51 e Traore al '77. Per la squadra di casa in gol Zaccagni con una doppietta al minuto '71 e al '90. Alle ore 20.45 il match fra Empoli e Lazio e Torino-Atalanta.