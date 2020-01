Archiviato anche il posticipo pomeridiano, valevole per la 18^ giornata della Serie A. L’Udinese batte 1-0 il Lecce in trasferta grazie alla rete di De Paul nella ripresa. I friulani dunque iniziano al meglio il loro 2020 raggiungendo quota 21 punti e allungando sulla zona retrocessione. Discorso diverso per gli uomini di Liverani, a un punto dalla terzultima posizione, ricoperta dal Brescia che in questo weekend ha perso 2-1 contro la Lazio.