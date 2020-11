Serie A, Lautaro e Miranchuk firmano il pari tra Atalanta e Inter. Torino-Crotone 0-0

Solo pareggi nelle altre partite delle 15 che vedevano impegnate Atalanta-Inter e Torino-Crotone. Nel big match di Bergamo è Lautaro Martinez a rompere l’equilibrio del primo tempo con uno splendido colpo di testa che supera Sportiello su cross dalla sinistra di Ashley Young (58′). Si tratta del quarto gol in questo campionato per l’argentino che torna a gioire dopo essere rimasto a secco nelle ultime tre gare. Non basta il ritorno in campo di Lukaku, out contro Parma e Real Madrid per un affaticamento muscolare, per regalare i tre punti a Conte. Al 79esimo Miranchuk segna il gol del definitivo pareggio con una conclusione angolata dal limite dell’area, siglando così la sua prima rete in Serie A.

Pareggio a reti bianche e senza particolari emozioni nell’altro match delle 15 tra Torino e Crotone. Un punto guadagnato che serve poco ad entrambe le squadre che restano infatti in zona retrocessione. Si fanno sempre più insistenti le voci sull’esonero per il tecnico granata Giampaolo, visto il deludente avvio di stagione dei suoi, che hanno conquistato solo 5 punti in sette giornate di Serie A.