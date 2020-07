Serie A, l’Atalanta vince ancora: 2-0 alla Sampdoria

Non solo la Roma. Nel corso della serata si sono disputate anche le altre gare della 31° giornata. L’Atalanta ha battuto 2-0 la Sampdoria con due gol nell’ultimo quarto d’ora: a sbloccare il match è stato Toloi, poi emulato da Muriel. I nerazzurri, all’undicesima vittoria tra campionato e coppa, salgono al terzo posto a +2 dall’Inter, in attesa dell’impegno dei nerazzurri con il Verona. Successo esterno invece per il Sassuolo, che fa suo il derby superando 2-1 il Bologna con le reti di Berardi e Haraslin (di Barrow l’acuto rossoblù). Ride pure il Torino: i granata tornano al successo dopo tre sconfitte di fila battendo 3-1 il Brescia. Torregrossa porta avanti le rondinelle nel primo tempo, poi Verdi (il suo tiro deviato da Mateju), Belotti e Zaza ribaltano il punteggio nella ripresa. Domani si conclude il turno con Spal-Udinese (ore 19.30) e Verona-Inter (21.45).

Risultati partite ore 21.45:

Atalanta-Sampdoria 2-0: 75′ Toloi, 85′ Muriel

Bologna-Sassuolo 0-2: 41′ Berardi, 56′ Haraslin

Torino-Brescia 3-1: 21′ Torregrossa (B), 48′ aut. Mateju, 58′ Belotti, 86′ Zaza

Classifica Serie A: Juventus 75, Lazio 68, Atalanta 66, Inter* 64, Roma e Napoli 51, Milan 49, Sassuolo 43, Verona* 42, Bologna 41, Cagliari 40, Parma 39, Fiorentina 35, Torino 34, Sampdoria e Udinese* 32, Lecce 28, Genoa 27, Brescia 21, Spal* 19. (*: una gara in meno)