Serie A, l’Asl blocca la partenza del Torino: a rischio il match con l’Atalanta

Situazione sempre più complicata in Serie A dopo la nuova ondata di Covid. Atalanta-Torino, prevista per domani è a serio rischio rinvio

Il Torino è una delle squadre più colpite dalla nuova ondata di Covid. Sono otto i positivi all'interno del gruppo squadra e come riportato su gazzetta.it, la Asl di Torino, ha disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra per cinque giorni. La decisione dell'autorità sanitaria è immediatamente esecutiva. La società granata è quindi costretta ad annullare la partenza per Bergamo dove domani alle 16.30 era in programma la partita contro l'Atalanta.