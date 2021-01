Serie A, la Samp di Ranieri batte l’Inter. Ok Atalanta e Lazio

La Sampdoria di Claudio Ranieri tira un brutto scherzo all’Inter: i nerazzurri non approfittano dello scontro diretto tra Milan e Juventus di questa sera, capitolando per 2-1 in casa blucerchiata. Decisive le marcature di Candreva (su rigore) e Keita Baldé in apertura. Non è bastata la rete di De Vrij nel secondo tempo.

Vincono Atalanta e Lazio: i bergamaschi schiacciano il Parma con i gol di Muriel, Zapata e Gosens, senza trovare grandi difficoltà. La squadra di Simone Inzaghi, impegnata con la Fiorentina allo Stadio Olimpico, riesce ad accaparrarsi i 3 punti grazie agli acuti di Caicedo, dopo appena 6 minuti di gioco, e di Immobile nel secondo tempo. Nel finale accorcia Vlahovic su rigore.

Tra le altre gare, bene il Torino, che dà continuità ai risultati dell’ultimo mese, grazie al pareggio raggiunto nel finale con il gol di Bremer che risponde a quella di Federico Dimarco. Il Sassuolo supera per 2-1 il Genoa che non riesce a replicare l’ottima gara con la Lazio. L’Udinese pareggia 2-2 in extremis con il Bologna.