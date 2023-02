Serie A, la Lazio passa a Salerno. Pari nel derby toscano tra Fiorentina ed Empoli

Si chiude anche il pomeriggio di questa domenica di Serie A. Vince la Lazio all'Arechi di Salerno rovinando l'esordio di Paulo Sousa sulla panchina granata. Decide la doppietta di Ciro Immobile, realizzata tra il 60esimo e il 69esimo di gioco. Con questi 3 punti, la Lazio sale a 42 punti superando la Roma impegnata stasera contro il Verona. Terza sconfitta consecutiva per la Salernitana che rimane a +2 sullo Spezia. Un punto a testa invece nel derby toscano tra Fiorentina ed Empoli. In vantaggio gli ospiti grazie a Cambiaghi che sfrutta la sponda di Caputo per battere Terracciano. La reazione viola arriva nel finale con Cabral che di testa beffa Vicario dopo la traversa colpita da Dodo. Rimane invariato il distacco in classifica tra le due squadre con la formazione di Zanetti a +3 sugli uomini di Italiano.