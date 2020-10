Serie A: la Fiorentina supera 3-2 l’Udinese. Infortunio per Pezzella

Nel posticipo delle ore 18, la Fiorentina batte 3-2 l’Udinese e conquista la seconda vittoria del suo campionato. I viola, attesi dalla sfida di Coppa Italia con il Padova e successivamente dalla partita contro la Roma, in programma domenica prossima, superano i friulani grazie alla doppietta di Castrovilli (11′ e 52), inframezzata dal provvisorio raddoppio di Milenkovic al 21′ (per i bianconeri ha segnato due volte Okaka, al 43′ e all’86’). Da segnalare l’infortunio occorso a Pezzella, costretto a uscire al 39′ del primo tempo per un problema alla caviglia destra. Restano comunque da valutare le condizioni del difensore argentino, che in questa stagione ha già saltato le prime tre gare dei viola a causa di un infortunio al piede.

In classifica, la Fiorentina raggiunge Roma, Verona, Cagliari e Lazio a quota 7 punti. L’Udinese si ferma a 3.