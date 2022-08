Serie A, Juventus-Spezia 2-0: Allegri torna a vincere grazie a Vlahovic e Milik

Lo Spezia non demerita e, spesso, mette in difficoltà i bianconeri. Da segnalare il ritorno in campo di Di Maria mentre c'è un altro infortunio a Szczesny costretto a uscire dal campo per far posto a Perin. Allo Stadium presente anche il neo acquisto Paredes. Con questo successo la Juve sale a quota 8 in classifica.