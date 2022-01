Serie A, Juventus-Napoli 1-1. Bianconeri a +3 sulla Roma

Ospiti in vantaggio con Mertens, ma inizio ripresa arriva il pari di Chiesa

La 20^ giornata del campionato di serie A si chiude con il big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli che finisce 1-1. Partono meglio i bianconeri che vanno vicini al gol con McKennie. La squadra di Spalletti (in panchina Dominichini) reagisce e trova il gol del vantaggio con un bel diagonale di Mertens. A inizio ripresa arriva il pari di Chiesa. Al 73 momento favorevole per il Napoli che sta costringendo la Juve sulla difensiva ma non riesce a finalizzare l'enorme quantità di gioco prodotta. In questo momento Juve attendista e pronta a colpire in contropiede. Nel finale tentativo della Juve con Locatelli dalla distanza, conclusione in controbalzo che termina ampiamente oltre la traversa. Il pareggio non cambia le posizioni in classifica delle squadre: Napoli terzo, Juve quinta, tre punti sopra la Roma. E domenica i bianconeri sfidano all'Olimpico la squadra di Mourinho.