Serie A, Juventus-Cagliari 2-1: Bremer e Rugani regalano il successo ad Allegri

All'Allianz Stadium di Torino Juventus-Cagliari finisce 2-1. Nel primo tempo occasioni da gol per i sardi con Viola e Dossena, mentre Cambiaso cerca di portare in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa Chiesa e Gatti sfiorano il gol che arriva al 60° grazie a Bremer. Al 70' poi arriva il raddoppio di Rugani. Nell'ultimo quarto d'ora la riapre Dossena che sfiora anche il pareggio. La Juve con questi tre punti si porta momentaneamente in testa alla classifica.