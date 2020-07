Serie A, Inter-Torino 3-1: Young e Lautaro trascinano i nerazzurri

Primo tempo in salita, secondo tempo in discesa. Montagne russe per l’Inter e Conte nella serata di San Siro. Vittoria 3 a 1 sul Torino ottenuta grazie a una ripresa di energia e di personalità. Pressing alto e ritmo sostenuto per i nerazzurri nei primissimi minuti. Un atteggiamento tattico che porta prima Lautaro Martinez poi Sanchez a sfiorare la rete del vantaggio. Gol che però mette a segno al primo affondo il Toro. Angolo da destra, Handanovic prima controlla facilmente la sfera, poi inspiegabilmente se la lascia fuggire lasciandola praticamente sui piedi di Belotti, che da due passi non sbaglia. All’intervallo Conte ricarica le pile dei suoi e la scossa arriva subito. Sponda volante di Lautaro, Young aspetta il pallone nel cuore dell’area di rigore e con un potente destro buca Sirigu. L’ondata nerazzurra non si ferma: due minuti più tardi pennellata di Young per Sanchez, il cileno gira verso il centro e Godin di testa fa 2 a 1. I padroni di casa riescono anche a trovare il tris con Lautaro Martinez, fortunato a trovare la deviazione della difesa che mette fuori causa Sirigu. Un risultato importante per la squadra di Conte, che acciuffa così il secondo posto in classifica a 68 punti.