Serie A, Immobile pareggia il Torino, 1-1. Il Napoli stende la Sampdoria 4-0.

Gli uomini di Spalletti abbattono i blucerchiati con quattro gol, decisivo Osimhen con una doppietta. ancora decisivo nega la vittoria ai biancocelesti

Allo Stadio Olimpico Grande Torino e Lazio pareggiano con un gol per parte nonostante una partita senza molte occasioni. I biancocelesti, senza Savic e Pedro tra i titolari, non riescono ad incidere. L’occasione più pericolosa della partita capita sulla testa di Sanabria che indirizza verso la porta un cross di Ola Aina, reattivo nella risposta Reina. Il vantaggio dei granata arriva al 76' grazie ad una bella incornata di Pjaca che, dopo aver deciso la partita contro il Sassuolo, mette la firma anche oggi, segnando per la prima volta in carriera due gol consecutivi in Serie A. Il salvatore di Sarri è ancora Immobile che al 91' trasforma il rigore decisivo guadagnato da Muriqi. Al Luigi Ferraris di Genova va in scena un monologo azzurro. Il Napoli sistema la pratica con la doppietta di Osimhen (10’ e 50’), interrotta dal gol di Fabian Ruiz al minuto 39. Nella ripresa i partenopei non si fermano e al 59’ trovano lo 0-4 con Zielinski.