Serie A, il Verona ferma la Juve: 1-1 al Bentegodi, Barak risponde a Cristiano Ronaldo

Altra delusione per la Juventus. I bianconeri non vanno oltre l’1 a 1 al Bentegodi con il Verona: nonostante il vantaggio arrivato ad inizio ripresa grazie al solito Cristiano Ronaldo, al 19° gol stagionale in Serie A, i gialloblù ci credono fino alla fine e trovano al 77′ il meritato pareggio con la zuccata di Barak, alla 6° marcatura stagionale. Per Pirlo e i suoi un risultato amaro, che allontana potenzialmente ancora di più lo Scudetto. Un pari che rappresenta una buona occasione anche per la Roma, che battendo il Milan scavalcherebbe nuovamente i bianconeri in classifica (almeno fino al recupero di Juventus-Napoli, in programma il 17 marzo). Altra impresa per Ivan Juric: il suo Hellas sale a quota 35 punti.