Serie A, il Napoli non vince più: 1-1 contro l’Udinese

Alla Dacia Arena il Napoli di Ancelotti pareggia 1-1 contro l’Udinese. La posta in palio tra le due squadre, bisognose entrambe di punti, era altissima. I partenopei si presentavano a questa quindicesima giornata di Serie A non vincendo una gara ufficiale dal 23 ottobre e non potevano permettersi ulteriori passi falsi. Al 32′ Fofana, con un grande passaggio filtrante mette Lasagna davanti a Meret che non sbaglia, portando in vantaggio l’Udinese. Ancelotti prova a dare una scossa ai suoi giocatori, dopo un brutto primo tempo, inserendo ad inizio ripresa Llorente al posto di uno spento Insigne. La mossa del tecnico azzurro funziona e il Napoli aumenta la propria intensità, ma non riesce a scardinare la difesa bianconera fino al 69′, quando Zielinski batte Musso con un tiro di sinistro sul secondo palo, ristabilendo la parità. Il risultato non cambia, il Napoli rimane lontano dai primi quattro posti.