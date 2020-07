Serie A, il Milan schianta il Bologna: a San Siro è 5-1

Sesta vittoria nelle ultime otto partite per il Milan, che a San Siro supera 5-1 il Bologna nel terzo anticipo della 34° giornata. Gara a senso unico a favore dei rossoneri: Saelemaekers firma il vantaggio già al 10′; quindici minuti dopo è invece la volta di Calhanoglu. A fine primo tempo Tomiyasu accorcia le distanze, ma nella ripresa la formazione di Pioli va ancora in rete con Bennacer (49′), Rebic (57′) e Calabria (92′). Il Milan scavalca il Napoli e si porta a -1 dalla Roma, mentre il Bologna resta decimo in classifica, a 43 punti. Da segnalare l’abbraccio, prima del fischio d’inizio, tra Ibrahimovic e Mihajlovic. Lo svedese, autore dell’assist per il quarto gol, è stato sostituito al 62′: nell’occasione, è uscito dal campo scuro in volto, senza salutare Pioli.