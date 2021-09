Serie A, Genoa-Fiorentina 1-2: terza vittoria di fila per Italiano

I viola agganciano temporaneamente la Roma a 9 punti in classifica grazie alle reti di Saponara e Bonaventura

La Fiorentina ha preso il via. La squadra di Vincenzo Italiano centra la terza vittoria consecutiva, dopo il ko all'esordio con la Roma, e sbanca anche 'Marassi' con il risultato di 2-1. I viola sbloccano il match soltanto al 60' grazie alla rete di Riccardo Saponara, entrato in campo nell'intervallo al posto di Nico Gonzalez. Il raddoppio arriva nel finale grazie a Giacomo Bonaventura, che proietta la Fiorentina nell'alta classifica e in un periodo d'oro. A nulla serve il rigore trasformato al 98' da Criscito, con il Genoa che resta a quota 3 punti mentre i gigliati salgono a 9 insieme alla Roma, impegnata domani a Verona.