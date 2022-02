Serie A, Gasperini: “In casa non siamo fortunatissimi con il Var”

Dopo le polemiche nel post partita di Atalanta-Roma, il mister è tornato a parlare degli episodi arbitrali con una frecciatina alla gara di dicembre

Gasperini ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con il Cagliari si è scagliato contro il Var per il primo gol di Pereiro. Dopo il caso di Atalanta-Roma, il mister è tornato a lamentarsi con gli arbitri: “Sul Var non siamo fortunatissimi in casa, non so come sia stata valutata. È netto che la prenda col braccio, poi cosa devi pensare? L’ha valutato involontario? Non lo so. Sono stati fermi qualche minuto, difficile non vedere che tocca il braccio. Probabilmente è stata interpretata diversamente”.