Serie A, gara ricca di gol tra Torino e Udinese: vincono i bianconeri 3-2

L’anticipo delle 18 tra Torino e Udinese vede vittoriosi i bianconeri con il risultato di 3-2. Gli ospiti sbloccano il match a metà primo tempo con Pussetto: l’argentino, lanciato da Deulofeu, non sbaglia a tu per tu con Sirigu. A inizio secondo tempo gli ospiti trovano addirittura il raddoppio grazie al gol di De Paul. Partita che sembra chiusa, ma in due minuti i granata prima la riaprono e poi trovano il gol del pari con Belotti (66′) e Bonazzoli (67′). Solo 120 secondi più tardi però si assiste ad un altro colpo di scena all’Olimpico Grande Torino: l’Udinese ritrova subito il vantaggio grazie al gol di Nestorovski che, servito da Pereira, insacca col piatto. I padroni di casa provano l’assalto finale ma le speranze granata si infrangono contro la traversa colpita da Rodriguez all’84esimo.

Gli uomini di Gotti salgono a 13 punti in campionato mentre il Torino rimane impantanato nella zona retrocessione, penultimo a quota 6 punti dopo 11 giornate. Si fa sempre più viva l’ipotesi esonero per Giampaolo.