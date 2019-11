Serie A, Fiorentina-Lecce 0-1: per Montella è crisi, La Mantia firma tre punti pesantissimi

Si chiude con un altro colpaccio esterno il sabato della 14esima giornata di Serie A. Fiorentina e Lecce venivano da due periodi decisamente complicati, con urgente bisogno di tre punti. In particolare la squadra di Montella, con il caso Chiesa a tenere banco, era in un momento di grande difficoltà. Che però stasera vive un nuovo stadio: al ‘Franchi’ passano i giallorossi, che a loro volta non trovavano la vittoria da ben 8 partite. Gli uomini di Liverani passano di misura grazie al gol di La Mantia al 49′. Per la Fiorentina la crisi ora è certificata, con una posizione in classifica che dice 16 punti e poco margine dalla zona calda. Il Lecce, invece, si conferma squadra ostica in trasferta e sale a quota 14 prendendo una boccata d’ossigeno.