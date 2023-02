Serie A, Empoli-Spezia 2-2: Vignato beffa Gotti nel recupero

L'anticipo del sabato di Serie A si chiude con un pareggio tra l'Empoli e lo Spezia. Il primo episodio chiave arriva al 21esimo del primo tempo con l'espulsione di Parisi per fallo di mano. Grazie all'uomo in più, i liguri chiudono la prima frazione in vantaggio di due reti con la doppietta di Daniele Verde (25esimo e 31esimo). Nella ripresa, la doppia ammonizione di Esposito riporta il conteggio degli uomini in parità. L'Empoli accorcia le distanze con Cambiaghi al 71esimo e la pareggia all'ultimo minuto grazie al gol di Vignato. Un punto per parte che fa felice più i toscani che arrivano a quota 27, scavalcando il Monza al decimo posto in classifica. Lo Spezia rimane invece al quartultimo posto con 19 punti.