Il Cagliari di Di Francesco conquista la seconda vittoria consecutiva. Dopo i tre punti strappati al Torino, i rossoblù si impongono anche in casa contro la neopromossa Crotone. Partita spettacolare, che si conclude 4-2 per i padroni di casa. Calabresi inizialmente in vantaggio con Messias, poi Lykogiannis e Simeone ribaltano il risultato. Nuovo pari di Molina, subito annullato da Sottil. Nel secondo tempo il solito Joao Pedro chiude i giochi.