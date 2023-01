Serie A, Cremonese-Juventus 0-1: decide Milik al 93′ su punizione

Con questa vittoria la squadra di Allegri consolida il terzo posto in classifica con 34 punti

Allo Zini la sfida tra Cremonese e Juventus finisce 0-1. Padroni di casa subito pericolosi: annullato, per fuorigioco, il vantaggio di Valeri. Poi la Juventus va vicina per quattro volte al vantaggio sempre da fuori con la doppia occasione di Soulé e le conclusioni di Miretti e Kostic .

Nella ripresa la partita resta abbastanza equilibrata ma mentre stava per volgere al termine ci ha pensato Arkadiusz Milik: calcio di punizione diretto sul primo palo del polacco, pallone che si insacca nonostante il tuffo di Carnesecchi. Con questa vittoria la Juventus consolida il terzo posto in classifica con 34 punti, due in meno del Milan secondo.