Serie A, colpo Napoli: 3-1 all’Atalanta. Manita dell’Udinese contro il Cagliari

Insigne, Politano ed Elmas regalano la vetta a Spalletti, mentre l'Atalanta perde il treno per la Champions

Nella sfida dal sapore di Champions League tra Atalanta e Napoli (e per gli ultimi non solo), a vincere è la squadra di Luciano Spalletti per 1-3 in trasferta. A sbloccare la partita ci pensa il capitano Lorenzo Insigne che sfrutta al meglio il rigore concesso dopo il consulto del Var e porta in avanti i suoi. Raddoppia prima del duplice fischio Matteo Politano approfittando di una punizione del numero 24. Accorcia le distanze Marten de Roon, illudendo Gian Piero Gasperini. A mettere la parola fine sul match del Gewiss Stadium ci pensa Eljif Elmas, inguaiando i bergamaschi ormai fuori dalla lotta per l'Europa che conta e regalando la prima posizione (con il Milan) agli azzurri.