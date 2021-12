Serie A, Cagliari-Torino finisce 1-1: Joao Pedro ripara all’autorete di Carboni

Gli uomini di Mazzarri non riescono ad abbandonare la zona retrocessione, mentre continua la striscia senza vittorie del Torino in trasferta

La sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Torino chiude la sedicesima giornata di Serie A. I granata riescono a passare in vantaggio alla mezz'ora grazie all'autogol di Carboni arrivato in seguito a un contrasto con Sanabria che era pronto a ribattere il pallone in rete dopo l'errore di Cragno sul tiro di Pobega. Nella ripresa ci pensa Joao Pedro a pareggiare al 52' addirittura in rovesciata. Gli uomini di Mazzarri non riescono ad abbandonare la zona retrocessione, mentre continua la striscia senza vittorie del Torino in trasferta.