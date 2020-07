Serie A, Cagliari-Sassuolo 1-1: Caputo non basta, pareggia Joao Pedro

Secondo 1-1 di giornata in Serie A: dopo il pareggio tra Verona e Atalanta, termina allo stesso modo Cagliari-Sassuolo. Nel match delle 19.30, i sardi, reduci da quattro partite senza reti, tornano al gol con Joao Pedro, che al 63′ replica al vantaggio iniziale di Caputo, al 12′. I rossoblù di Zenga, in dieci dal 48′ per il doppio giallo rifilato a Carboni, salgono a 42 punti. Duro colpo, invece, per le ambizioni europee del Sassuolo, a quota 48 e dunque a -5 dal Milan, che giocherà più tardi contro il Bologna nel posticipo del sabato.