Serie A, Brescia-Juventus 1-2: Pjanic salva Sarri. Bianconeri primi in attesa dell’Inter

La Juventus vince ancora di rimonta. La squadra di Sarri passa dopo 4 minuti in svantaggio grazie alla rete di Donnarumma e complice un intervento non perfetto di Szczesny. Sul finire del primo tempo, però, i bianconeri salgono di giri e trovano il pari su calcio d’angolo grazie all’autorete di Chancellor. Nella ripresa il vantaggio arriva dai piedi di Pjanic che raccoglie un pallone al limite dell’area e con il destro batte Joronen. Dunque altri tre punti e primo posto per Higuain e compagni che volano al primo posto in attesa della partita di domani tra Inter e Lazio.