Serie A, Bologna-Lazio 0-0: i biancocelesti falliscono il sorpasso sull’Inter

Partita equilibrata, combattuta, con diverse chance per entrambe le squadre

Al Dall'Ara Bologna-Lazio finisce 0-0. Risultato arrivato al termine di una partita equilibrata, combattuta, con diverse chance per entrambe le squadre. Nel primo tempo è giocato molto a centrocampo con le squadre ad attendere il primo errore da parte dell'avversario. L’occasione più grande arriva poco prima della mezz’ora, con il tiro di Ferguson che colpisce il palo. La Lazio sfiora il vantaggio con Luis Alberto e Felipe Anderson, neutralizzati da due belle parate di Skorupski. Nella ripresa il risultato non cambia e la gara finisce a reti inviolate. La Lazio fallisce il sorpasso sull'Inter e sale a 49 punti, a +2 sulla Roma. Il Bologna raggiunge il settimo posto in classifica con 36 punti.