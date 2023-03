Serie A, Atalanta-Empoli 2-1: De Roon e Hojlund per la vittoria in rimonta

I ragazzi di Gasperini tornano al successo in campionato un mese dopo la vittoria contro la Lazio in trasferta

L'Atalanta di Gasperini torna a vincere dopo un mese e lo fa in casa contro l'Empoli. Al Gewiss Stadium di Bergamo i nerazzurri battono i toscani 2-1 grazie ad una vittoria in rimonta. Ospiti in vantaggio al 44' con Ebuehi. Nella ripresa l'Atalanta pareggia con De Roon e poi conquista i tre punti grazie al gol di Hojlund. Con questi tre punti l'Atalanta sale a quota 45 restando aggrappata al treno Europa, mentre l'Empoli resta al 14esimo posto, 9 unti di vantaggio sulla terz'ultima.