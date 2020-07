Serie A, alla Juventus il derby di Torino: finisce 4-1

La Juventus batte 4-1 il Torino e si porta provvisoriamente a +7 sulla Lazio, impegnata stasera all’Olimpico contro il Milan. Il derby della Mole viene sbloccato già al 3′ da Dybala, al termine di una bella azione in cui riesce a battere Sirigu grazie pure alla deviazione di Izzo sulla sua conclusione. Cuadrado al 29′ realizza il raddoppio, poi poco prima del duplice fischio Belotti riapre il match su calcio di rigore. Nella ripresa una punizione di Cristiano Ronaldo (61′) e l’autogol di Djidji (87′) fissano il risultato sul definitivo 4-1. Festa anche per Buffon, alla gara numero 648 in Serie A: superato al primo posto Maldini.