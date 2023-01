Sassuolo, Carnevali: “Traoré ha tolto il posto a Zaniolo? Lo volevano da prima”

"Con Traoré era una trattativa in piedi da tempo con il Bournemouth ma l'offerta era più bassa di quello che chiedevamo noi. Poi loro sono andati su Zaniolo e poi ci hanno richiamato e chiuso" ha detto Giovanni Carnevali, ds del Sassuolo, ai microfoni di SkySport. "Altre offerte per giocatori importanti nostri non le abbiamo ricevute da squadre italiane. In questo momento l'unico mercato che ha disponibilità per acquistare giocatori è quello inglese, come è successo l'anno scorso con Scamacca. Spero che ci sia la possibilità per loro di mettersi in mostra".