Stefania Sandrelli: “Picchiata da un calciatore della Lazio dopo un rifiuto”

"Io non sono stata violentata. Ma ho avuto un'esperienza terribile con un calciatore dellaLazio, morto qualche anno fa. Era il fidanzato di Gigliola, una delle mie migliori amiche, che mi ospitava a casa sua. Era una delle prime volte che stavo a Roma. Quel giorno eravamo pieni di bambini, anche Gigliola aveva una bambina adorabile, Cristina. Dice: "Facciamo due macchine, ti accompagno io". Era il ragazzo di Gigliola. Guarda, io ho tanti difetti, ma sono in buona fede, sempre. Sono distratta, sono miope...a un certo punto vedo che mi viene incontro, mi dice ti aspetto, realizzo che si aspettava di fare sesso e io non volevo nel modo più assoluto. In quella cabina mi ha menato, mi ha gonfiato gli occhi, ha rotto la faccia, le ossa, ero più morta che viva. Gigliola ha pianto, abbiamo pianto insieme, mi ha dovuto recludere in una specie di scantinato per non farmi vedere. E ha chiamato i carabinieri. Lei non l'ha mai più visto. Era una cosa che avevo rimosso, è stata una cosa pazzesca".