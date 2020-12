Sampdoria, il 28 dicembre la ripresa degli allenamenti. Con la Roma assente Keita

Quattro giorni di riposo per la Sampdoria, reduce dalla sconfitta interna di ieri contro il Sassuolo (2-3) e attesa dalla sfida con la Roma del prossimo 3 gennaio. I blucerchiati di Claudio Ranieri torneranno ad allenarsi, all’interno del centro sportivo Mugnaini di Bogliasco, nel pomeriggio di lunedì 28 dicembre, per preparare la partita dell’Olimpico. Contro la Roma mancherà Keita Balde, espulso nei minuti finali della gara con i neroverdi. Oltre all’ex Lazio, Ranieri non potrà contare sugli infortunati Jankto, Ferrari e Gabbiadini. In dubbio Bereszynski e Thorsby.