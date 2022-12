Sampdoria, brutto infortunio per Quagliarella: “Lesione legamentosa del ginocchio”

Rischia di essersi già conclusa la stagione di Fabio Quagliarella. La Sampdoria è in ritiro in Turchia, ma dall'infermeria arrivano pessime notizie. I blucerchiati hanno infatti comunicato le condizioni dell'attaccante che il 31 gennaio compirà 40 anni. "Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il capitano hanno evidenziato una lesione legamentosa del ginocchio sinistro che verrà valutata nelle prossime ore a Genova dal consulente ortopedico del club. L’attaccante lascerà il ritiro per rientrare in Italia", la nota ufficiale. A seguire, la Samp ha dedicato un tweet a Quagliarella: "Forza capitano". Si attendono nuove comunicazioni, ma la sensazione è che il bomber blucerchiati rimarrà fuori per diversi mesi.