Riapertura degli stadi, allo studio il protocollo

Dal primo maggio si riaprono le porte degli stadi. Come riporta Emiliano Bernardini sul Messaggero ci sono delle percentuali massime da definire: l’ipotesi è 25% della capienza, con un massimo di 1000 presenze negli stadi e 500 nei palazzetti. L’apertura vale solo per gli sport agonistici e riconosciuti di interesse nazionale. Dettaglin e parametri saranno messi a punto nei prossimi giorni: distanziamento, mascherine, controllo della temperatura all’ingresso sono tra i vincoli per società sportive e spettatori. Per la Serie A via libera per le ultime 5 giornate.